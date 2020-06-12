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12.06.2020 (21:05)

Военнослужащие Новочеркасского гарнизона ЮВО отпраздновали день России

Военнослужащие Новочеркасского гарнизона Южного военного округа (ЮВО) вместе с жителями города отпраздновали День России.

В организации праздничных мероприятий приняли участие военнослужащие 8-ой гвардейской армии ЮВО. Для создания праздничной атмосферы по улицам Новочеркасска передвигались украшенные флагами и плакатами автомобили «Урал», на которые была установлена музыкальная аппаратура.

Также командование 150 дивизии и ансамбль русских народных инструментов «Донские узоры» выступили с концертом для жителей микрорайона Восточный, которые могли наблюдать его с балконов и окон своих квартир.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ
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