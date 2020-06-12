12.06.2020 (20:48)

Над главной базой Северного флота подняли государственный флаг России

Сегодня в честь Дня России на всех кораблях, подводных лодках и судах обеспечения Северного флота были торжественно подняты государственный и военно-морской флаги, а также флаги расцвечивания. На Краснознамённой подводной лодке «К-21», являющейся филиалом военно-морского музея Северного флота, были также подняты флаги расцвечивания.

На флагштоке мыса Алыш в главной базе Северного флота – Североморске была поднята увеличенная копия флага России. В церемонии поднятия флага принял участие начальник штаба Северного флота контр-адмирал Владимир Гришечкин, он отметил: «Флаг России, который сегодня подняли над Североморском, виден практически из любой точки города. Изначально бело-сине-красный триколор был поднят по указу Петра Великого именно на морских судах, для обозначения их принадлежности к Великой России. Убеждён, что для каждого военного и гражданского моряка это факт имеет большое значение».

В церемонии также принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис, глава ЗАТО Североморск Владимир Евменьков и другие официальные лица.

В главной базе Северного флота – городе Североморске поднятие увеличенных копий флагов на мысе Алыш стало доброй традицией, так в дни государственных праздников над базой поднимают флаг России, в преддверии Дня Победы на флагштоке развивается Знамя Победы, а в дни военно-морских праздников Андреевский флаг.

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