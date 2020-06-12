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12.06.2020 (20:37)

Более 10 тысяч военнослужащих РВСН приняли участие в написании исторического диктанта

Военно-исторический диктант, приуроченный ко Дню России, состоялся в Ракетных войск стратегического назначения. Свои знания военной истории России проверили более 10 тысяч военнослужащих.

Всего же в гарнизонах РВСН было развернуто более 30 площадок для написания диктанта, в том числе в отдаленных гарнизонах РВСН.

Военно-исторический диктант – это интересная и перспективная форма исторического просвещения, служащая формированию у подрастающего поколения и личного состава прочных исторических знаний.

Диктант состоял из 30 вопросов на знание ключевых вех военной истории России, подвигов отдельных военнослужащих и целых гарнизонов, знаковых цитат отечественных полководцев и военачальников.

При написании диктанта военнослужащими были соблюдены все нормы санитарно-эпидемиологического режима.

Результаты исторического диктанта проверит специально созданная комиссия. Результаты будут доведены до каждого военнослужащего индивидуально. Общая оценка уровня исторической грамотности военнослужащих каждой категории будет отражена в итоговом аналитическом отчёте за все соединения РВСН.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
Метки:
РВСН
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