12.06.2020 (20:17)

В центре Самары военные провели флешмоб на День России

На центральной площади Самары – площади Куйбышева – военнослужащие Центрального военного округа и представители силовых ведомств Самарской области провели флешмоб, посвященный Дню России.

В акции участвовали спецназовцы, танкисты, мотострелки, ракетчики, артиллеристы, инженеры, связисты, сотрудники Росгвардии, МВД, МЧС и ФСИН, специалисты РХБ защиты и противовоздушной оборы. Все они в составе организованных колонн собрались на площади Куйбышева с надувными шарами белого, синего и красного цветов. Ровно в 10 часов утра местного времени участники одновременно произнесли три раза «С Днем России», а также трехкратное «Ура». После чего состоялось коллективное исполнение Гимна Российской Федерации. Также в ходе акции в небо были выпущены стая белых голубей.

Перед акцией территория площади была обработана специальными машинами радиационной, химической и биологической защиты 2-й гвардейской общевойсковой армии. Все участники мероприятия были обеспечены медицинскими масками и перчатками.

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