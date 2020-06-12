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12.06.2020 (20:15)

Онлайн-посвящение в ряды «Юнармии» прошло в Красноярском крае

Ученики местной школы Березовского района Красноярского края прошли онлайн-посвящение в ряды военно-патриотического движения «Юнармия» в период самоизоляции.

Кураторы юнармейских отрядов дистанционно приняли присягу у юных патриотов и посвятили их в юнармейские отряды «Дозор» и «Ермолаевские амазонки».

«Ребята сами изъявили желание вступить в движение, для них это большая честь — стать юнармейцами в юбилей Великой Победы», - отметил начальник штаба отделения «Юнармии» Березовского района Виктор Корнеев.

Всего в ряды юнармейцев приняли 10 ребят, которые стали первыми в Березовском районе Красноярского края, кто прошел онлайн-посвящение в режиме самоизоляции в период отмены всех массовых мероприятий.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Юнармия
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