12.06.2020 (20:11)

Военнослужащие 41-й общевойсковой армии исполнили гимн Российской Федерации в честь Дня России для жителей в Алтайском крае

Военнослужащие мотострелкового соединения 41 общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) приняли участие в акции «Общероссийское исполнение Государственного гимна России» в Алтайском крае.

В рамках проведения акции, военнослужащие совместно с группой Порт-Артур выступили с небольшой концертной программой во дворе жилых домов, исполнив гимн Российской Федерации и другие известные музыкальные композиции. В качестве сцены музыканты использовали специально оборудованный для этого военный камаз. Жители Алейска встречали аплодисментами каждую композицию, а гимн исполнили все вместе. Все зрители получили ленточки в виде российского триколора.

При проведении мероприятия соблюдались все необходимые эпидемиологические требования: зрители наблюдали за концертом из окон своих домов, кто находился на улице соблюдали безопасную дистанцию. Все военнослужащие имели при себе маски, перчатки и антисептики для дезинфекции рук.

41 ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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