12.06.2020 (18:52)

В честь Дня России жители пос. Ботлих в знак благодарности подарили военным врачам более 30 национальных пирогов

В День России в рамках акции «Испеки пирог и скажи спасибо!» жители Республики Дагестан поблагодарили военных врачей полевого госпиталя за оказываемую ими помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и подарили более 30 национальных пирогов.

Домашнюю выпечку и сувениры с государственной символикой передали представители администрации Болтихского района.

Также праздничную программу дополнили артисты фольклорно-хореографического ансамбля «Ботлих» Управления культуры Болихского района. Для военных врачей они исполнили национальный танец – лезгинку.

В настоящее время более 70 пациентов продолжают получать необходимую медицинскую помощь в инфекционном и госпитальном отделениях полевых госпиталей Минобороны России, развернутых в пос. Ботлих и городе Буйнакск Республики Дагестан. Все поступившие на стационарное лечение пациенты находятся под постоянным наблюдением квалифицированных военных медиков.

В распоряжении госпиталей имеется самое современное медицинское оборудование – аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и современная лаборатория, а также необходимый запас лекарственных средств.

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу в Республике Дагестан были развернуты два полевых мобильных многофункциональных госпиталя общей вместимостью на 200 коек для оказания помощи населению в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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