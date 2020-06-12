12.06.2020 (18:17)

Более 3 тыс. российских военнослужащих в Таджикистане приняли участие в торжественном построении посвященном Дню России

Более 3 тыс. российских военнослужащих 201-й военной базы, дислоцированной в военных городках Душанбе и Бохтар, приняли участие в торжественном построении посвященном Дню России.

В ходе торжественного построения командир мотострелкового соединения зачитал поздравительный приказ и поздравил всех военнослужащих с праздником.

«Мы, воины Гатчинцы, являемся частичкой России, кто покрыл себя неувядаемой славой в годы различных войн. В мирное время мы совершенствуем боевую подготовку, выполняем воинский долг на территории Республики Таджикистан, поддерживаем мир на Центрально-Азиатском направлении. Долг каждого поколения – внести в свой вклад в историю нашей великой страны. И мы должны сделать все возможное, чтобы добиться наших целей и, прежде всего, поддерживать мир и порядок на том участке, на котором нам доверила Родина», - сказал командир военной базы полковник Сергей Горячев.

В ходе торжественного построения перед личным составом выступили ветераны 201-й военной базы. Лучшие военнослужащие были награждены грамотами, ценными подарками и благодарственными письмами. Завершилось торжественное мероприятие праздничным концертом, в котором приняли участие музыканты военного оркестра и группа «Южный форпост» военной базы. Также в этот день командир соединения для поздравления посетил около 500 военнослужащих, находящихся на боевом дежурстве и нарядах по охране и обороне российских военных объектов.

Торжественное построение военнослужащих состоялось на строевом плацу части с соблюдением санитарно-эпидемических мер на безопасной дистанции и в медицинских масках.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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