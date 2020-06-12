12.06.2020 (18:07)

В День России курсанты Челябинского филиала Военно-воздушной академии написали военно-исторический диктант

Свои знания отечественной военной истории продемонстрировали более полутра тысяч будущих штурманов и офицеров боевого управления

Курсанты ответили на 27 вопросов по истории России, развитию отечественных Вооруженных сил и подвигам, которые совершили знаменитые соотечественники. Все мероприятия по участию личного состава филиала в Военно-историческом диктанте прошли в подразделениях с соблюдением противоэпидемиологических мер и соблюдением социальной дистанции.

Будущие штурманы и офицеры боевого управления регулярно показывают свои знания о России. Кроме военно-исторического, курсанты принимают участие в географическом диктанте, а также многих викторинах и олимпиадах, проводимых Министерством обороны Российской Федерации.

«Мы воспитываем разносторонне развитых молодых людей, хорошо знающих историю Отечества. На начальных курсах наши курсанты в большом объеме изучают и военную историю России. Поэтому я уверен, что воспитанники Челябинского филиала Военно-воздушной академии покажут хорошие результаты по итогам написания военно-исторического диктанта», - рассказал начальник Челябинского филиала ВУНЦ ВВС «ВВА», заслуженный военный летчик Российской Федерации генерал-майор Игорь Шведов.

Кроме курсантов на вопросы Военно-исторического диктанта ответили военнослужащие по призыву Учебной авиационной базы (2 разряда, г. Челябинск). Свои знания истории смогли проверить и воспитанники подшефного филиалу юнармейского отряда «Юные штурманы», которые ответили на задания он-лайн наравне с военнослужащими.

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