12.06.2020 (17:44)
Расчеты БРК «Бастион» Балтийского флота поразили условные цели в море
В рамках мероприятий боевой подготовки военнослужащие ракетного соединения отработали нормативы выхода машин из парка и совершения марша на боевой технике в районы огневых позиций, где были оперативно развернуты ракетные комплексы «Бастион» для борьбы с надводными кораблями условного противника, а также защиты морского побережья Калининградской области.
Роль условного неприятеля выполнила группа кораблей Балтийского флота, экипажам которых была поставлена задача, нарушить морские коммуникации и нанести ракетный удар по кораблям группировки флота.
Получив целеуказания, боевые расчеты произвели электронные пуски из ракетных комплексов «Бастион» по отряду кораблей условного противника.
В ходе учения расчеты также отработали задачи по проверке работоспособности систем ракет, а также выполнение мероприятий по погрузке и выгрузке вооружения ракетных комплексов.
Мероприятия боевой подготовки сил Балтийского флота проводятся на фоне проходящего в Балтийском море учения ВМС стран Североатлантического альянса BALTOPS 2020. В них принимают участие 17 стран-членов и 2 страны-партнёра альянса, задействованы около 30 военных кораблей, до 30 самолётов и вертолётов, а также около 3-х тысяч военнослужащих.