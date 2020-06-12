12.06.2020 (17:39)

Имена 1,5 тысяч фронтовиков увековечили военнослужащие общевойсковой армии ЗВО в рамках Всероссийской акции «Лес памяти»

Свыше 1,5 тысяч имен фронтовиков и тружеников тыла увековечили военнослужащие подразделений и воинских частей Гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа.

В рамках Всероссийской акции «Лес памяти-2020», посвященной 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие воинских частей и командование общевойсковой армии ЗВО в Коломенском, Смоленском, Брянском, Ельнинском, Почепском, Курском, Валуйском, Богучарском и Воронежском военных гарнизонах приняли участие в высадке именных деревьев – сосен и елей.

Всего за время проведения в акции приняли участие свыше 600 военнослужащих Гвардейской общевойсковой армии ЗВО, а также высажено 1500 деревьев.

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