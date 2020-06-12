12.06.2020 (17:32)

Память погибшего в годы войны летчика увековечили в воронежском гарнизоне Западного военного округа

Память погибшего в годы войны летчика увековечили на военном мемориале в воронежском гарнизоне Западного военного округа. Торжественная церемония перезахоронения останков младшего лейтенанта Вениамина Слабковского прошла в Новоусманском районе города, где погиб в воздушном бою штурман бомбардировщика «Бостон-3» 453 бомбардировочного полка 2-й воздушной армии Воронежского фронта.

На торжественном перезахоронении присутствовали родственники героя – Наталья Скромникова и её супруг, начальник воронежского гарнизона – командующий гвардейской общевойсковой армией Западного военного округа генерал – лейтенант Андрей Иванаев, губернатор Воронежской области Александр Гусев, представители областной и городской власти, ветераны локальных конфликтов и жители села Парусное.

Воинские почести отдали военнослужащие роты почетного караула и салютная группа Военно-воздушной академии. Также силами офицерского корпуса академии и администрации района была проведена реконструкция мемориала и прилегающей территории братского захоронения № 216.

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