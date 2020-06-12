12.06.2020 (16:11)

Военнослужащие танковой армии ЗВО отметят 290-летний юбилей А.В. Суворова сотней патриотических акций в летнем периоде обучения

На территории Московской, Ивановской, Смоленской, Нижегородской и Ярославской областей в местах дислокации соединений и воинских частей гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного округа офицеры проведут более 100 военно-патриотических акций в летнем периоде обучения.

24 ноября исполняется 290 лет А.В. Суворову, что послужило поводом организации культурно-праздничных мероприятий с военнослужащими гвардейской танковой армии ЗВО. В летнем периоде обучения запланированы фотоконкурсы, праздничные концерты, специализированные выставки и занятия с военно-патриотическим общественным движением «Юнармия».

К 290-летнему юбилею великого русского военачальника А.В. Суворова военнослужащие танкового объединения ЗВО подготовили более 50 мероприятий в 5 субъектах Российской Федерации на 2020 год.

Всего за 2020 год планируется провести более 200 военно-патриотических акций с военнослужащими танкового объединения ЗВО с привлечением школьных отрядов «Юнармии».

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