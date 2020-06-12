12.06.2020 (15:45)
В Ленобласти и Санкт-Петербурге более четырех тысяч военнослужащих общевойсковой армии ЗВО приняли участие в онлайн-викторине
В честь праздника Дня России военнослужащие соединений и воинских частей общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области и Санкт-Петербурге, провели онлайн-викторину по истории России в формате видеоконференции.
Основная часть вопросов была посвящена 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, вооружению и военной технике, фактам из жизни советских полководцев.
В викторине приняли участие более четырех тысяч военнослужащих армии, проходящих военную службу по контракту и призыву. Мероприятие проводилось с применением видеоконференцсвязи, развернутой в частях-участницах мероприятия.
Задания викторины были построены на основе школьной образовательной программы. Основной целью мероприятия является популяризация исторических знаний, воспитание у военнослужащих чувства патриотизма и любви к Родине.