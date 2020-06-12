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12.06.2020 (15:45)

В Ленобласти и Санкт-Петербурге более четырех тысяч военнослужащих общевойсковой армии ЗВО приняли участие в онлайн-викторине

В честь праздника Дня России военнослужащие соединений и воинских частей общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области и Санкт-Петербурге, провели онлайн-викторину по  истории России в формате видеоконференции.

Основная часть вопросов была посвящена 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, вооружению и военной технике,  фактам из жизни советских полководцев.

В викторине приняли участие более четырех тысяч военнослужащих армии, проходящих военную службу по контракту и призыву. Мероприятие проводилось  с применением видеоконференцсвязи, развернутой в частях-участницах мероприятия.

Задания викторины были  построены на основе школьной образовательной программы. Основной целью мероприятия  является популяризация исторических знаний, воспитание у военнослужащих чувства патриотизма и любви к Родине.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ
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