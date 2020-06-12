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12.06.2020 (14:47)

Офицеры ЮВО на Северном Кавказе приступили к дистанционной сдаче экзаменов в военные академии

Офицеры 58-й ордена Суворова общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) на Северном Кавказе и Закавказье приступили к дистанционной сдаче экзаменов на поступление в военные академии МО РФ.

В соединениях и воинских частях армии для сдачи экзаменов были отобраны более 30 офицеров, которые прошли предварительный отбор, сдали зачёты по физической подготовке и подготовили документы для поступления в военные академии. Часть офицеров подали документы для поступления Военную академию Сухопутных войск.

Сдача экзаменов в военные академии организована в режиме видеоконференции по системе защищённой видеосвязи. Дистанционное поступление проводится впервые в связи со сложившейся эпидемической обстановкой.

Всего в войсках ЮВО приступили к сдаче экзаменов около 250 офицеров – кандидатов на поступление в высшие военные учебные заведения.

Начало учебного года планируется по плану – 1 сентября.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Военное образование
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