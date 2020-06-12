12.06.2020 (14:43)

Военнослужащие мостового батальона ЮВО приняли участие в историческом диктанте, посвященном Дню России

Военнослужащие мостового батальона отдельной бригады материально-технического обеспечения Южного военного округа (ЮВО) приняли участие в историческом диктанте, посвященном Дню России.

Более 100 военнослужащих написали диктант в гарнизонном Доме офицеров ЮВО. Диктант включал в себя 30 тестовых заданий о важнейших этапах сражения на Курской дуге.

Главной целью диктанта является повышение образовательного и культурного уровня всех категорий военнослужащих, получение знаний об истории Отечества, славных традициях армии и героических подвигах защитников Родины.

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