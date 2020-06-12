12.06.2020 (14:41)

В Карачаево-Черкесии горные снайперы ЮВО выполнили спуск с высоты более 1200 м

В Карачаево-Черкесии снайперы горного мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) отработали тактику ведения боя в условиях горно-лесистого рельефа местности.

В ходе практической части боевой подготовки военнослужащие в составе групп совершили марш-бросок в заданный район, где с использованием специального альпинистского снаряжения преодолели горные участки местности, в том числе выполнили спуск по отвесному склону с высоты более 1200 м.

После спуска и выхода на равнинную местность снайперские пары выполнили задачи по организации огневых позиций и маскировки с учетом рельефа и климатических условий. Также снайперы подготовили несколько ложных позиций для введения в заблуждение «противника», поразили цели, имитирующие живую силу условного противника.

После успешного выполнения поставленных учебно-боевых задач военнослужащие осуществили отход группы к месту сбора, установив дымовую завесу для прикрытия.

Для оценки эффективности маскировки снайперских групп был задействован экипаж вертолета Ми-8АМТШ, который подтвердил высокую подготовленность военнослужащих горного соединения ЮВО.

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