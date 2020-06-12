12.06.2020 (14:37)

В Армении военнослужащие ЮВО в День России приняли участие в спартакиаде

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, приняли участие в спартакиаде в честь Дня России.

В воинских частях Ереванского и Гюмрийского военных гарнизонов прошли состязания по армрестлингу, подтягиванию на перекладине, мини-футболу, перетягиванию каната, гиревому спорту, силовому троеборью, эстафеты, а также забеги на различные дистанции.

«Проведение соревнований среди военнослужащих способствует качественному формированию состава команд воинских частей, которые будут принимать участие в различных видах спорта в летнем периоде обучения. Мы не только оказываем методическую и практическую помощь командирам подразделений в организации мероприятий, но и принимаем личное участие в состязаниях», – рассказал помощник командира военной базы по физической подготовке и спорту капитан Алексей Дергачёв.

В состязаниях приняли участие более 1000 военнослужащих ЮВО. В ходе мероприятий был спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты ЮВО провели дезинфекцию, все участники спартакиады были обеспечены средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками, антисептиками и находились под пристальным наблюдением военных медиков.

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