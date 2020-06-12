12.06.2020 (14:21)

Военнослужащие Черноморского флота приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня России в Севастополе

В Севастополе военнослужащие Черноморского флота (ЧФ) приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню России.

Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов, члены Военного совета флота, командиры соединений и воинских частей вместе с руководством города, представителями общественных организаций и ветеранами войны и Вооруженных Сил, возложили венки и цветы к Вечному огню у Мемориальной стены в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 гг. Возложение завершилось торжественным прохождением роты Почетного караула и военного оркестра Черноморского флота.

На кораблях флота состоялось торжественное поднятие Андреевских флагов и флагов расцвечивания, а на Приморском бульваре у памятного знака морякам эскадры Черноморского флота прошёл концерт артистов Ансамбля песни и пляски флота.

Праздничные мероприятия с участием военнослужащих проведены с учётом соблюдения санитарно-противоэпидемиологические требований и ограничений, действующих в регионах базирования сил ЧФ.

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