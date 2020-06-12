12.06.2020 (14:17)

В День России водолазы Черноморского флота впервые развернули российский флаг под водой в Цемесской бухте Новороссийска

В ходе подготовки и проведения праздничных мероприятий Дня России водолазы аварийно-спасательного отряда Черноморского флота (ЧФ) впервые развернули российский флаг под водой в Цемесской бухте Новороссийска.

Символическим местом в городе-герое для подводного развертывания флага размером 5 на 3,5 метра стала морская зона напротив мемориала «Малая Земля».

Спуск под воду водолазные специалисты Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) ЧФ осуществили в водолазном снаряжении СВУ-5.

В ходе мероприятия был задействован современный специализированный водолазный катер комплексного аварийно-спасательного обеспечения «РВК-764», оснащенный современными средствами контроля за действиями людей под водой, в том числе подводным телевизионным комплексом «Осмотр» и штатным спасательным оборудованием.

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