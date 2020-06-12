12.06.2020 (12:24)

В День России в состав Военно-Морского Флота торжественно принят новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта «Борей-А» «Князь Владимир»

В День России, 12 июня, на предприятии АО «ПО «Севмаш» в Северодвинске состоялась торжественная церемония приема в состав Военно-Морского Флота новейшего ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта «Борей-А» (955А) «Князь Владимир» и подъема на нем Военно-Морского Андреевского флага. Церемония проведена под руководством Главнокомандующего Военно-Морским Флотом России Адмирала Николая Евменова.

В церемонии, также, приняли участие командующий Северным флотом Александр Моисеев, заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев, врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский, глава Северодвинска Игорь Скубенко, президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов и генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко.

После объявления приказа Главкома ВМФ России о включении подводной лодки в состав Военно-Морского Флота, Андреевский флаг на флагштоке РПКСН «Князь Владимир» поднял его командир, капитан 1 ранга Владислав Дружин.

Главком ВМФ Николай Евменов поздравил экипаж со знаменательным событием, особо отметив, что «Атомная подводная составляющая Военно-Морского Флота пополнилась новым, не имеющим аналогов в мире ракетным подводным крейсером именно в День России. Это событие подчеркивает статус Российской Федерации как Великой Морской Державы, обладающей Океанским флотом. Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» воплотил в себе передовую научную мысль наших ученых, кораблестроителей. В День важнейшего государственного праздника, который сегодня отмечается в нашей стране, у нас есть еще один повод для гордости – современный Военно-Морской Флот России, способный обеспечить гарантированную безопасность нашего Отечества».

«Экипаж ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Князь Владимир» прошел обучение по новейшим программам в Учебном центре ВМФ, успешно обеспечил испытания подводной лодки и готов к ее эксплуатации в составе Подводных сил Северного флота. В период испытаний экипаж подводной лодки уже успел себя проявить - 29 октября 2019 года с борта корабля был успешно выполнен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке» , - подчеркнул Главком ВМФ в своем выступлении на торжественной церемонии.

Генеральный директор Севмаша Михаил Будниченко в свою очередь отметил, что атомный подводный крейсер «Князь Владимир» стал 133 кораблем, построенным предприятием для ВМФ. Корабелы успешно завершили контрольный выход АПЛ в море и подготовили ракетоносец к передаче Военно-Морскому Флоту. Атомный подводный крейсер «Князь Владимир» открыл линейку кораблей усовершенствованного проекта «Борей». Испытания показали – этот корабль будет надежно служить России. В нем воплощены самые передовые конструкторские разработки, вложены душа и труд корабелов Севмаша и сотен контрагентских организаций».

Ранее 28 мая на предприятии «Севмаш» состоялось подписание приемного акта. 1 июня, в День Северного флота документ утвердил Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов.

РПКСН «Князь Владимир» является головной атомной подводной лодкой в серии, которая строится по усовершенствованному проекту «Борей-А» в рамках по оснащению стратегической подводной составляющей ВМФ.

Для справки:

РПКСН «Князь Владимир» заложен на Севмаше 30 июля 2012 года в присутствии Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами - Президента РФ В.В. Путина и является головным кораблём усовершенствованного проекта 955А - атомных подводных лодок 4-го поколения. Согласно Военно-морской доктрине РФ, в перспективе подводные лодки этого проекта, которые строятся большой серией, будут составлять основу морских стратегических ядерных сил России. Проектант – ЦКБ МТ «Рубин».

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