12.06.2020 (11:39)

Командующий ЗВО поздравил ветеранов, офицеров и солдат с Днём России

Сегодня командующий войсками Западного военного округа Герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Журавлёв поздравил с Днём России ветеранов и военнослужащих соединений и воинских частей округа.

«На нас возложена ответственная задача по обеспечению безопасности России, за этим стоит ежедневный труд по освоению боевой техники и вооружения, участию в учениях, боевом дежурстве, выполнению специальных задач и постоянной боеготовности. Пусть подвиги наших великих предков будут вам примером в службе! С Днём России!», - отмечается в поздравлении генерал-полковника Александра Журавлёва.

В День России на Балтийском флоте, в общевойсковых и танковой армиях, Ленинградской армии ВВС и ПВО, в соединениях и воинских частях округа, дислоцированных в 26 субъектах страны, состоялись торжественные построения, подъём Государственного флага, чествование лучших военнослужащих и ветеранов.

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