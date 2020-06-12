12.06.2020 (11:34)

На Балтийском флоте пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню России

На боевых кораблях Балтийского флота в День России будут подняты Государственный Флаг Российской Федерации и флаги расцвечивания. Состоятся торжественные построения экипажей на верхних палубах кораблей.

Для личного состава кораблей и судов, свободного от несения вахты, будет организован тематический просмотр художественных и документально-публицистических фильмов исторической направленности.

В соединениях и воинских частях Балтийского флота празднование начнётся с торжественного построения. С поздравлениями к личному составу обратятся представители командования флотом, командиры соединений и воинских частей, а наиболее отличившимся военнослужащим и гражданскому персоналу вручат награды, ценные подарки и почётные грамоты.

Запланировано также проведение спортивных соревнований, в ходе которых экипажи кораблей и личный состав воинских частей армейского корпуса флота примут участие в забегах на короткие дистанции, перетягивании каната и упражнениях на турнике. Кроме того, будут проведены различные викторины и конкурсы на знание истории России.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице