12.06.2020 (11:27)

На Парадах Победы в Волгограде и Ростове-на-Дону ВДВ представят танкисты-десантники Камышинского соединения

Более 300 военнослужащих Камышинского отдельного гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего соединения представят Воздушно-десантные войска на Парадах, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., которые пройдут 24 июня с.г. в городе-герое Волгограде и городе Воинской Славы Ростове-на-Дону.

Основной костяк парадных расчетов прославленного соединения составляют военнослужащие танкового батальона. Весь личный состав парадных расчетов Воздушно-десантных войск будет вооружен новейшими автоматами АК-12, недавно поступившие на вооружение Камышинских десантников.

В составе парадных расчетов гвардейцев «крылатой пехоты» лучшие военнослужащие соединения, награжденные государственными и ведомственными наградами за выполнение задач по обеспечению безопасности страны.

Командовать расчетами будут офицеры, имеющие немалый боевой опыт, заместитель командира соединения гвардии майор Юрий Пытиков и заместитель командира соединения по военно-политической работе гвардии подполковник Алексей Пятанов.

Военнослужащие соединения уже приступили к тренировкам в указанных городах.

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