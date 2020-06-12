12.06.2020 (07:40)

Военные провели на аэродроме в Самаре заключительную репетицию парада

В Самаре на военном аэродроме Кряж прошла заключительная репетиция парада в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, уже завтра пройдет первая репетиция на центральной площади города – площади Куйбышева.

Сегодня парадные расчеты шли с установленной дистанцией, которая ранее в рамках профилактики вирусных заболеваний была увеличена для недопущения контактов между военнослужащими разных подразделений. Каждый расчет впервые получил отчетную оценку от командующего парадом полковника Павла Олексюка. Репетиция проходила с участием механизированной колонны.

В первой репетиции на площади Куйбышева в Самаре примут участие только пешая колонна. В ходе тренировки военнослужащие также планируют провести флэшмоб в рамках празднования Дня России.

Всего в самарском параде, который пройдет на площади Куйбышева 24 июня, примут участие около 1700 военнослужащих Центрального военного округа и представителей силовых ведомств региона. В составе механизированной колонны будет задействовано более 50 единиц военной техники, в том числе оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», танки Т-72Б3, зенитный ракетный комплекс С-300. Также над Самарой состоится демонстрационный пролет авиации.

Всего будет задействовано 14 самолетов и вертолетов. Жители города смогут увидеть два сверхзвуковых истребителя-перехватчика МиГ-31 и два сверхзвуковых истребителя-бомбардировщика Су-34, сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95. Также над Самарой пролетят три вертолета Ми-8 и пять вертолетов Ми-2 самарского аэроклуба ЦСКА.

При подготовке к проведению парада проводится комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты проводят дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств, помещений для проживания, все участники парада находятся под пристальным наблюдением военных медиков. Каждый военнослужащий проходит тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками.

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