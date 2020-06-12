12.06.2020 (07:10)

В Ульяновском отдельном гвардейском десантно-штурмовом соединении проведен технический осмотр, регламентные работы и ремонт более 2500 объектов воздушно-десантной техники

В соответствии с годовым планом технического обслуживания воздушно-десантной техники (ВДТ), в апреле-июне 2020 года в Ульяновском отдельном гвардейском соединении ВДВ были проведены технический осмотр, регламентные работы и ремонт ВДТ, стоящей на вооружении соединения.

Все работы были проведены в мастерских по ремонту и техническому обслуживанию парашютных приборов и автоматических устройств штатными специалистами подразделения десантного обеспечения с привлечением личного состава подразделений, прошедших специальную подготовку по вопросам устройства и эксплуатации парашютных приборов и автоматических устройств и допущенных к самостоятельной работе под руководством техников по парашютным приборам и автоматическим устройствам ВДТ.

Обслуживание парашютных приборов и автоматических устройств проводилось в специально оборудованном цехе, с использованием технологических карт.

«В соединении проведен технический осмотр, регламентные работы и ремонт более 2500 объектов воздушно-десантной техники, а именно, людских десантных парашютов Д-10, запасных парашютов З-5, парашютных систем специального назначения «Арбалет-1» и «Арбалет-2», спортивных парашютов «Мальва-24», а также грузовых контейнеров различных модификаций и автоматических устройств, парашютных платформ П7 и бесплатформенных систем ПБС-916 и ПБС-925, что составило 100 % запланированных работ» - отметил временно исполняющего обязанности начальника отделения воздушно-десантной техники Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения гвардии майор Дмитрий Кузнецов.

По окончании всех плановых работ, осмотра систем и последующего заключения экспертной комиссии, вся техника ВДТ была допущена к дальнейшей эксплуатации.

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