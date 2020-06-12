12.06.2020 (06:30)

Ансамбль песни и пляски ТОФ выступил для моряков Приморской флотилии и экипажа барка «Седов» с концертной программой, посвященной Дню России

Сегодня во Владивостоке ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота выступил перед моряками Приморской флотилии разнородных сил с праздничной концертной программой, посвященной Дню России.

Концерт прошёл под открытым небом на флотском причале Корабельной набережной в центре столицы Приморского края.

Артисты под руководством начальника ансамбля песни и пляски ТОФ – художественного руководителя капитана 3 ранга Вениамина Царегородцева исполнили 11 музыкальных композиций, в том числе неофициальный гимн Владивостока - песню «Город Славы Владивосток», а также «Служба морская», «Мы с тобой одной крови».

В качестве почётных гостей на концерт тихоокеанцы пригласили экипаж и курсантов барка «Седов», который ошвартован во Владивостоке у борта крейсера «Варяг».

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