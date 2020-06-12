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12.06.2020 (05:30)

Командующий Тихоокеанским флотом и Губернатор Приморья приняли участие в церемонии подъёма флагов в честь Дня России на борту Гвардейского крейсера «Варяг»

Сегодня командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц и губернатор Приморского края Олег Кожемяко приняли участие в торжественной церемонии подъёма Государственного и Военно-Морского флагов, флагов расцвечивания на флагмане флота ордена Нахимова Гвардейском ракетном крейсере «Варяг».

Командующий флотом и глава региона поздравили тихоокеанцев с государственным праздником и пожелали им успехов в ратном труде.

После окончания церемонии Олег Кожемяко в сопровождении командира корабля гвардии капитана 1 ранга Алексея Ульяненко осмотрел крейсер.

Ранее церемония подъёма флагов прошла на кораблях соединения охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России и на атомных подводных крейсерах подводных сил Тихоокеанского флота на Камчатке. Также морские пехотинцы ТОФ подняли Государственный флаг Российской Федерации на флагштоке в центре Петропавловска-Камчатского.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот
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