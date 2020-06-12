12.06.2020 (08:30)

Легендарные «Катюша» и СУ-152 примут участие в параде Победы в Хабаровске

Ретро-техника будет участвовать в Параде Победы, который состоится 24 июня на главной площади Хабаровска.

Механизированную колонну на Параде Победы возглавит самый массовый танк Второй мировой войны и послевоенного времени Т-34. Кроме того, по площади Ленина проедут и другие легендарные образцы военной техники времён Великой Отечественной войны БМ-13 «Катюша», танк ИС- 3 и САУ СУ-152.

Каждый образец прошел плановый технический осмотр, а также, в ходе подготовки ретро- техники, на ней были выполнены реставрационные работы.

T-34 — советский средний танк периода Второй мировой войны, выпускался серийно с 1940 года. В течение 1942—1947 годов — основной танк РККА и ВС СССР. Являлся основным танком РККА до первой половины 1944 года, до поступления в войска его модификации Т-34-85.

БМ-13 — появилась во время Великой Отечественной войны 1941—1945 годов с неофициальным названием бесствольных систем полевой реактивной артиллерии "Катюша". Такие установки активно использовались Рабоче-крестьянской Красной армией во время Второй мировой войны.

ИС-3 — советский тяжёлый танк разработки периода Великой Отечественной войны, запущенный в серийное производство в последние её дни и не успевший принять участие в боях. Поэтому эту боевую машину чаще считают одним из первых послевоенных советских танков.

СУ-152 — тяжёлая советская самоходно-артиллерийская установка времён Великой Отечественной войны, построенная на базе тяжёлого танка КВ-1с и вооружённая мощной 152-мм гаубицей-пушкой МЛ-20С.

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