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12.06.2020 (08:00)

Высокоманевренные истребители Су-30 СМ ВВО пролетят над городом Улан-Удэ в честь Дня Победы

24 июня в столице Республики Бурятия состоятся демонстрационный полет авиации Восточного военного округа, посвящённый 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В нем будут задействованы  самолеты армии ВВС и ПВО.

Над городом демонстрационный полет выполнят высокоманевренные многоцелевые истребители  Су-30СМ.

В ходе тренировок летный состав  отработает элементы групповой слётанности в составе  пар, а также выполнение построения строя с пролетом на малых  дистанциях с минимальными интервалами.

Практические полеты истребители выполнят  на скорости порядка 600 км/час.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Военные парады
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