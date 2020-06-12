12.06.2020 (08:00)

Высокоманевренные истребители Су-30 СМ ВВО пролетят над городом Улан-Удэ в честь Дня Победы

24 июня в столице Республики Бурятия состоятся демонстрационный полет авиации Восточного военного округа, посвящённый 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В нем будут задействованы самолеты армии ВВС и ПВО.

Над городом демонстрационный полет выполнят высокоманевренные многоцелевые истребители Су-30СМ.

В ходе тренировок летный состав отработает элементы групповой слётанности в составе пар, а также выполнение построения строя с пролетом на малых дистанциях с минимальными интервалами.

Практические полеты истребители выполнят на скорости порядка 600 км/час.

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