12.06.2020 (07:00)

Связисты армейского корпуса на Сахалине готовятся к окружному этапу конкурса «Уверенный приём»

В армейском корпусе Восточного военного округа на Сахалине связисты готовится к третьему окружному этапу конкурса по полевой выучке подразделений связи «Уверенный приём».

В конкурсе участвуют штатные экипажи современных комплексов связи «Редут», станций спутниковой связи «Ливень», цифровых радиорелейных станций и станций средней мощности «Артек» на базе автомобиля КАМАЗ серии «Мустанг».

Лучший экипаж подразделения связи армейского корпуса Восточного военного округа будет соревноваться в третьем окружном этапе, который состоится 29 июня 2020 года в городе Хабаровск.

По завершению окружного этапа и результатам соревнований будет сформирована сборная команда, которая отправится защищать честь Восточного военного округа на Всеармейском этапе конкурса «Уверенный приём – 2020», который будет проходить в Военной академии связи города Санкт-Петербург.

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