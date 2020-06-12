12.06.2020 (06:00)
В Амурском объединении Восточного военного округа состоялись праздничные мероприятия посвященные Дню России
В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровского края, состоялись праздничные мероприятия посвященные Дню России.
Командиры всех степеней поздравили личный состав подчиненных подразделений. Военнослужащим были показаны военно-патриотические фильмы о становлении России из цикла «100 лучших фильмов о России». Также военнослужащие смогли ознакомиться с музеями ВВО через видеоэкскурсии. В казармах и на спортивных объектах были организованы спортивные состязания.
В столовых для военнослужащих было разработано праздничное меню. В ряде соединений по желанию военнослужащих проведены дни национальных кухонь России.
Особое внимание на мероприятиях было уделено соблюдению санитарных норм при сохранении здоровья. Военнослужащие на всех мероприятиях были в медицинских масках и соблюдали правила карантина.