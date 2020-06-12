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12.06.2020 (05:00)

В День России в Бурятии пройдут концерты с участием военнослужащих ВВО

12 июня творческими коллективами соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО), для жителей Улан-Удэ, и других населенных пунктов Республики Бурятия, спланирован целый ряд концертных программ.

В программе выступлений, исполнение всеми любимых песен, стихов, концертных номеров в исполнении военнослужащих, а также гражданского персонала и членов семей.

Праздничные мероприятия пройдут на открытых площадках, с применением передвижных сцен на базе армейских грузовиков и акустических систем.

Кроме того, в самих воинских частях, в эти дни будут широко использованы интерактивные возможности культурно-досуговых центров, а под руководством офицеров воспитательных структур будут организованы просмотры фильмов патриотической направленности и беседы с личным составом на различную тематику.

Также спланированы спортивные соревнования по мини-футболу, волейболу, перетягиванию каната и гиревому спорту.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Концерты
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