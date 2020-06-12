12.06.2020 (04:00)
В Приморском общевойсковом объединении ВВО стартовали первые занятия по огневой подготовке и вождению боевых машин
На текущей неделе в Приморской краснознаменной общевойсковой армии Восточного военного округа начались первые занятия по огневой подготовке и вождению боевых машин пехоты, танков, а также другой колесной и гусеничной бронированной техники.
Экипажи боевых машин на занятиях по вождению преодолевают на авто- и танкодромах широкий спектр препятствий имитирующих поле боя, земляные валы, овраги, противотанковые рвы и болотистую местность, а также отрабатывают скоростное маневрирование.
На занятиях по огневой подготовке военнослужащие ведением огня в движении из БМП поразили появляющиеся и движущиеся мишени на расстоянии от 500 до 2000 метров.
На проведенные занятия было привлечено несколько сотен военнослужащих и десятки единиц военной техники.
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