12.06.2020 (02:00)
В объединении ПВО-ПРО Воздушно-космических сил проводится прием и ввод в строй молодых офицеров
В соединениях и воинских части 1-й армии ПВО-ПРО (особого назначения) Воздушно-космических сил началась работа по вводу в строй офицеров-выпускников высших учебных заведений ВКС.
Основными мероприятиями командного состава по приему и вводу в строй являются: ознакомление с подразделением, индивидуальные беседы и инструктажи, постановка на все виды довольствия и многие другие.
Молодым офицерам предстоит ознакомиться с традициями воинских частей, изучить порядок получения необходимых по прибытии к новому месту службы выплат и служебного жилья, организацию медицинского, торгово-бытового и других видов обеспечения.
9 мая 2020 года вузы Воздушно-космических сил выпустили более 4 тыс. офицеров.
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