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12.06.2020 (02:00)

В объединении ПВО-ПРО Воздушно-космических сил проводится прием и ввод в строй молодых офицеров

В соединениях и воинских части 1-й армии ПВО-ПРО (особого назначения) Воздушно-космических сил началась работа по вводу в строй офицеров-выпускников высших учебных заведений ВКС.

Основными мероприятиями командного состава по приему и вводу в строй являются: ознакомление с подразделением, индивидуальные беседы и инструктажи, постановка на все виды довольствия и многие другие.

Молодым офицерам предстоит ознакомиться с традициями воинских частей, изучить порядок получения необходимых по прибытии к новому месту службы выплат и служебного жилья, организацию медицинского, торгово-бытового и других видов обеспечения.

9 мая 2020 года вузы Воздушно-космических сил выпустили более 4 тыс. офицеров.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ВВС , ВКС
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