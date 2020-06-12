12.06.2020 (01:00)

Центральный офицерский клуб ВКС покажет онлайн-концерт «Россия — Родина моя», посвященный Дню России

Сегодня Центральный офицерский клуб (ЦОК) Воздушно-космических сил (ВКС) проведет онлайн-концерт «Россия — Родина моя», в котором примут участие творческая группа ЦОК ВКС и артисты города Москвы.

Во время трансляции зрителям будет представлена специально подготовленная музыкально-драматическая программа, в которой артисты будут читать стихи, исполнять музыкальные композиции патриотической направленности.

Режиссер и ведущий праздничного концерта — начальник ЦОК ВКС заслуженный работник культуры Российской Федерации Владимир Лужбин.

Присоединиться к поздравлениям с Днем России смогут и зрители. Предполагается, что те, кто будет смотреть концерт в сети «Интернет», смогут комментировать трансляцию, оставляя поздравления и пожелания.

Программа адаптирована под современные условия передачи данных, чтобы увеличить количество зрителей в дальних регионах дислокации подразделений ВКС.

«Как всегда мы привносим что-то новое в наши мероприятия, на этот раз мы запланировали прямые включения-телемосты с домами культуры воинских гарнизонов ВКС», — рассказал начальник ЦОК ВКС Владимир Лужбин.

Трансляция начнётся в 12:00 на сайте ЦОК ВКС и на страницах в социальных сетях учреждения.

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