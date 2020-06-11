11.06.2020 (22:00)

Перспективы развития системы стандартизации оборонной продукции обсудят на форуме «Армия–2020»

Актуальные вопросы и перспективы развития системы стандартизации оборонной продукции планируется обсудить в рамках научно-практической конференции в период проведения Международного военно-технического форума «Армия-2020».

Ожидается, что на данном мероприятии будут выработаны предложения по развитию эффективного взаимодействия Минобороны России и предприятий оборонной промышленности, совершенствованию нормативно-правовой базы, корректировке инструментов взаимодействия, развитию методического и ресурсного обеспечения.

В научно-практической конференции планируют принять участие представители Аппарата Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, предприятий промышленности, органов военного управления и научно-исследовательских организаций.

Как отметили организаторы конференции, стандартизация оборонной продукции является эффективным инструментом нормативно-технического обеспечения создания перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники от эффективности деятельности по стандартизации и налаживанию взаимодействия всех ее участников зависит степень реализации заданий государственного оборонного заказа по оснащению воинских формирований современной и качественной военной техникой.

Официальным представителем организатора форума является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.

Справочно:

Международный военно-технический форум «Армия-2020» пройдет в период с 23 по 29 августа. Впервые его продолжительность увеличена с шести до семи дней.

В отличие от прежних лет также на один день расширена программа научно-деловых мероприятий. Конференции, круглые столы и брифинги будут проводиться в течение пяти дней с 23 по 28 августа на базе ведущей выставочной площадки Минобороны России — в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с ведущими научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.



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