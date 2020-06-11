Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

11.06.2020 (19:00)

Экипаж вертолёта Ми-26 ЗВО доставил в Калининград медицинский груз из Санкт-Петербурга

Экипаж тяжелого транспортного вертолета Ми-26 отдельного транспортного смешанного авиационного полка Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО) выполнил доставку специального медицинского оборудования в Калиниград.

В ходе проведения специального учения, направленного на совершенствование летного мастерства, экипаж преодолел расстояние более 1000 км, совершив перелет из Санкт-Петербурга на оперативный аэродром Чкаловск (Калининград).

Медицинское оборудование и медикаменты будут доставлены в недавно построенный многофункциональный медицинский центр ЗВО.

Перелет был осуществлен с использованием дополнительных топливных баков, размещенных внутри фюзеляжа. Маршрут следования проходил над нейтральными водами Балтийского моря.

Справочно:

Ми-26 — самый большой в мире серийно выпускаемый транспортный вертолет, способный перевозить грузы до 20 т на дальность более 450 км на максимальной скорости 295 км/ч при полной загрузке.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
С российскими военнослужащими в Приднестровье проведено занятие по противодействию терроризму
Снайперы общевойсковой армии ЗВО пройдут углубленный курс выживания в рамках учебного сбора
Связисты ЗВО в ходе специального учения в пяти регионах России растянули более 5 тыс. км линий связи
Подразделения беспилотной авиации общевойсковой армии ЗВО приступили к мониторингу пожароопасной ситуации в Смоленской области

Метки:
Армейская авиация , Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false