11.06.2020 (19:00)

Экипаж вертолёта Ми-26 ЗВО доставил в Калининград медицинский груз из Санкт-Петербурга

Экипаж тяжелого транспортного вертолета Ми-26 отдельного транспортного смешанного авиационного полка Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО) выполнил доставку специального медицинского оборудования в Калиниград.

В ходе проведения специального учения, направленного на совершенствование летного мастерства, экипаж преодолел расстояние более 1000 км, совершив перелет из Санкт-Петербурга на оперативный аэродром Чкаловск (Калининград).

Медицинское оборудование и медикаменты будут доставлены в недавно построенный многофункциональный медицинский центр ЗВО.

Перелет был осуществлен с использованием дополнительных топливных баков, размещенных внутри фюзеляжа. Маршрут следования проходил над нейтральными водами Балтийского моря.

Справочно:

Ми-26 — самый большой в мире серийно выпускаемый транспортный вертолет, способный перевозить грузы до 20 т на дальность более 450 км на максимальной скорости 295 км/ч при полной загрузке.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице