11.06.2020 (19:11)

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации провел телефонный разговор с белорусским коллегой

Сегодня состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя Министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил – первым заместителем Министра обороны Республики Беларусь генерал-майором Александром Вольфовичем.

В ходе разговора стороны обсудили вопросы региональной безопасности, а также актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества.

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