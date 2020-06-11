11.06.2020 (17:30)

Автомобилисты ЦВО приступили к совместным тренировкам парада Победы на Урале

Специалисты автомобильных войск Центрального военного округа (ЦВО), которые 24 июня провезут ветеранов Великой Отечественной войны перед строем и откроют военный парад, приступили к тренировкам совместно с пешими расчетами военнослужащих Екатеринбургского гарнизона.

Автомобильные расчеты в составе шести экипажей армейских внедорожников «УАЗ» тренировали синхронный проезд перед главной трибуной и объезд парадных расчетов войск ЦВО. Отрабатывали синхронность движения по прямой, одинаковый радиус поворотов, соблюдение скоростного режима, а также дистанций и интервалов между машинами.

Тренировки военного парада проходят с соблюдением всех санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Личный состав обеспечен средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками, их контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением максимально исключены. На месте проведения тренировок дежурят специалисты медицинской службы.

На территории ЦВО 24 июня пройдет три военных парада в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре, в которых примет участие более 6 тысяч военнослужащих, а также более 50 торжественных шествий.

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