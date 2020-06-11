11.06.2020 (17:25)

С российскими военнослужащими в Приднестровье проведено занятие по противодействию терроризму

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проведено занятие по противодействию терроризму. В нем приняли участие около 30 военнослужащих ОГРВ ПРРМ, было задействовано пять единиц военной техники.

По замыслу мероприятия, условные террористы совершили нападение на штаб ОГРВ ПРРМ с целью захвата заложников и завладения секретными документами.

В ходе занятия подразделение противодействия терроризму отработало вопросы выдвижения в указанный район, отражения нападения и ликвидации незаконного вооруженного формирования в условиях городского боя. Особое внимание уделялось скрытному передвижению малых тактических групп и блокированию условных террористов для недопущения их усиления дополнительными ресурсами.

Занятия по противодействию терроризму в ОГРВ ПРРМ проводились в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

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