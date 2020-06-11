11.06.2020 (17:20)

Военнослужащие Северного флота приступили к тренировкам для участия в параде Победы

Военнослужащие органов военного управления, кораблей и береговых частей основных объединений и штаба Северного флота приступили к тренировкам пеших колонн, для участия в военных парадах в городе-герое Мурманске и Североморске.

Строевые навыки в составе парадных расчётов военнослужащие оттачивают под руководством командующих парадами – заместителя командующего флотом по материально-техническому обеспечению контр-адмирала Дмитрия Украинца и командира армейского корпуса Северного флота генерал-майора Дмитрия Краева.

Тренировки проходят на плацах военных городков соединения десантных кораблей в Североморске и отдельного ремонтно-восстановительного батальона в Мурманске с соблюдением противоэпидемических мер. Все военнослужащие маршируют в защитных масках и в перчатках.

В военных парадах примут участие 1200 военнослужащих Северного флота. 640 – в Мурманске и 560 – в Североморске. В обоих городах пройдут парадные расчёты военнослужащих-женщин. В Мурманске их будет 40, а в Североморске – 36.

Значительная часть парада посвящена военно-исторической тематике. Военнослужащие Северного флота пронесут копию Знамени Победы, штандарты фронтов, разгромивших врага. Пять парадных расчётов будет в исторической форме одежды военного периода. Рота от арктической мотострелковой бригады пройдёт по площади в форме пехотинцев Красной Армии, рота от частей объединения ВВС и ПВО – в лётной форме, рота от дивизии ракетных кораблей будет одета в военно-морскую форму краснофлотцев.

В Мурманске также пройдёт рота отдельного морского инженерного полка Северного флота – в обмундировании сапёров времён Великой Отечественной войны, а завершит историческую часть пешего марша подразделение сотрудников УФСБ России по Мурманской области в форме бойцов НКВД.

Легендарный средний танк Т-34 со Знаменем Победы возглавит механизированную колонну, за ним проследует самоходная артиллерийская установка Су-100, группа мотоциклов времён Великой Отечественной войны, командирские автомобили ГАЗ-67 и «Виллис», а также первый советский легковой послевоенный внедорожник ГАЗ-69. Группу исторической военной техники замкнут грузовики ЗИС-5 и ГАЗ-63.

Из современной техники парадным строем пройдут арктические танки Т-80БВМ, двухзвенные вездеходы «Алеут», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» на базе четырёхосных грузовиков КамАЗ, реактивные системы залпового огня «Град», бронетранспортёры БТР-82А и другие боевые машины. Самыми габаритными участниками военного парада станут пусковые установки берегового ракетного комплекса «Бастион» и зенитного ракетного комплекса С-400. Всего в параде примет участие 72 единицы боевой и исторической техники, а также 17 самолётов и вертолётов, участвовавших в демонстрационном пролёте на День Победы 9 мая.

Первая тренировка на проспекте Ленина города-героя Мурманска запланирована на 19 июня с 20 до 22 часов. Генеральная репетиция состоится в это же время 22 июня. В Североморске репетиции пройдут с 16 до 18 часов.

При подготовке к проведению торжественных мероприятий спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты выполнят дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств, помещений для проживания. Все участники тренировок находятся под пристальным наблюдением военных медиков. Каждый военнослужащий пройдет тестирование на наличие коронавирусной инфекции.

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