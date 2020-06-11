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11.06.2020 (17:15)

Артиллеристы на Кузбассе во время учения применили тактику «Огневого блокирования»

Военнослужащие артиллерийского соединения 41 общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) во время учений на полигоне Юргинский применили тактику «Огневого блокирования» при помощи 152-мм самоходных гаубиц 2С3 «Акация», возимых гаубиц "МСТА-Б" и РСЗО «Град».

По замыслу учения артиллеристам необходимо было уничтожить цели, имитирующие командный пункт, технику и позиции условного противника. Для удержания условного противника в его определенных районах, а также с целью недопущения подхода подкрепления неприятелю, командованием было принято решение на применение тактики «Огневого блокирования». Для этого расчеты 152-мм самоходных гаубиц 2С3 «Акация», гаубиц "МСТА Б" и РСЗО «Град» открыли залповый огонь с закрытых огневых позиций на максимальной дальности до 50 км. Контроль поражения целей осуществлялся с воздуха при помощи БпЛА «Орлан-10».

В учении артиллерийских подразделений было задействовано около 500 военнослужащих и более 50 единиц военной техники.

При проведении занятий по боевой подготовке, учений и других мероприятий строго соблюдаются противоэпидемиологические требования. Всем военнослужащим проводится обязательная термометрия тела, личный состав при себе имеет медицинские маски, перчатки, антисептики. Техника, казарменный фонд, учебные места подвергаются дезинфекционной обработке при помощи подразделений РХБ защиты.

41 ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Артиллерия , Центральный военный округ
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