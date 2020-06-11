11.06.2020 (17:10)

Снайперы общевойсковой армии ЗВО пройдут углубленный курс выживания в рамках учебного сбора

Около 200 снайперов общевойсковой армии Западного военного округа пройдут углубленный курс выживания в рамках проведения учебного сбора на полигонах Солоти и Криница в Белгородской и Воронежской областях.

В ходе сбора военнослужащие из воинских частей, дислоцированных в Воронежской, Белгородской, Смоленской и Брянской области, отработают действия по выживанию в условиях длительного отрыва от основных сил. Снайперские пары пройдут дополнительные курсы по скрытной маскировке основных и запасных огневых позиций, а также их инженерному оборудованию с учетом современного опыта ведения боевых действий и применения снайперских подразделений.

Также военнослужащие совершат многокилометровые марши по заданным координатам, пресекут попытки условных незаконных вооруженных формирований (НВФ) выйти из окружения и отработают задачи тактического перемещения на поле боя при организации обороны на основном рубеже прорыва условного противника.

На завершающем этапе с участниками сборов будут проводиться комплексные контрольные занятия, задачей которых является определение степени обученности специалистов, их готовности к самостоятельным действиям и действиям в составе снайперской пары.

Сборы пройдут по 29 июня.

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