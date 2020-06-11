Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

11.06.2020 (17:05)

Первая репетиция суворовцев к параду Победы прошла в Екатеринбурге

Сводная рота барабанщиков в составе 64 человек добровольно вернулась в Екатеринбург с летних каникул. Суворовцы Екатеринбурга на параде возглавят торжественное прохождение пешей колонны, задавая темп и ритм прохождению.

Юноши размещены в училище в строгом соблюдении противоэпидемических норм: все ребята обеспечены защитными медицинскими масками и гелями-антисептиками для рук. Каждый суворовец трижды в неделю проходит тест на COVID-19 и ежедневные медицинские осмотры. Все суворовцы участвуют в параде с личного согласия родителей и законных представителей.

Ранее командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин сообщил, что на территории округа 24 июня пройдут три парада в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре и более пятидесяти торжественных шествий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Более 8 тысяч военнослужащих РВСН примут участие в военных парадах в 30 городах России
Отдел по работе с обращениями граждан общественной приемной командования ЦВО победил в конкурсе «Лучшая общественная приемная Минобороны РФ»
В Амурском объединении ВВО проведены тренировки по антитеррору
Многофункциональный военный медцентр в Новосибирске начал прием гражданского населения

Метки:
Суворовское училище , Центральный военный округ , Военные парады
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false