11.06.2020 (17:00)

Российские военнослужащие ликвидировали условных боевиков на учениях в Таджикистане

На горном полигоне Ляур в Таджикистане завершилось тактическое учение военнослужащих мотострелковых подразделений 201-й российской военной базы, в ходе которого мотострелки отработали вопросы блокирования и удержания противника в окружении.

Прибыв на позиции, минометные расчеты артиллерийской батареи из 120-мм минометов «Сани» поразили цели, скрытые в ущельях и на обратных скатах высот. По маневрирующим бронипикапам «боевиков» нанесли удары операторы противотанковых управляемых ракет (ПТУР). Разведывательные группы и снайперские пары метким огнем уничтожили отступающие мелкие группы противника.

Всего в двухдневных учениях было задействовано более 500 военнослужащих от мотострелковых, разведывательных и артиллерийских подразделений военной базы.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база – крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах – Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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