11.06.2020 (16:45)

Более 8 тысяч военнослужащих РВСН примут участие в военных парадах в 30 городах России

Более 8 тысяч военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) примут участие в военных парадах, которые пройдут

в 30 городах России. Кроме того, в торжествах будет задействовано около 200 единиц военной и специальной техники.

Стратегические ракетчики пройдут торжественным маршем по улицам Москвы, Новосибирска, Тейково, Владимира, Кирова, Саратова, Иркутска, Оренбурга, Йошкар-Олы, Омска, Барнаула, Козельска и других городов.

При подготовке к военным парадам проводится комплекс санитарно-противоэпидемиологических мероприятий, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты РВСН регулярно проводят дезинфекцию транспортных средств, предназначенных для перевозки личного состава, помещений для проживания военнослужащих, все участники тренировок находятся под пристальным наблюдением военных медиков.

Во время мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы

в Великой Отечественной войне, жители России увидят различные образцы боевой и специальной техники РВСН.

По центральным площадям городов проедут агрегаты подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс» и «Тополь» – это машины обеспечения боевого дежурства, машины инженерного обеспечения и маскировки, боевые противодиверсионные машины «Тайфун-М» и другая колесная техника.

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