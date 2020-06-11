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11.06.2020 (16:15)

Подразделения беспилотной авиации общевойсковой армии ЗВО приступили к мониторингу пожароопасной ситуации в Смоленской области

Подразделения беспилотной авиации общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) приступили к мониторингу пожароопасной ситуации в Смоленской области.

В ходе проверки расчеты БЛА «Орлан-10» и беспилотных летательных аппаратов вертолетного типа выполняют мероприятия по подготовке к старту аппаратов, загрузке электронных карт местности в аппаратуру управления БЛА, привязке к системе спутниковой навигации в труднодоступных лесных и заболоченных районах для обнаружения очагов возгорания.

Полеты пройдут в рамках сбора с расчетами комплексов с БЛА гвардейской общевойсковой армии ЗВО. Особое внимание в ходе выполнения полетных заданий операторы уделят мониторингу передвижения групп незаконных рыболовов, лесорубов, охотников, а также ситуации в пожароопасных районах.

Всего к сбору привлечены около 20 расчетов комплексов с беспилотными летательными аппаратами ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Беспилотные летательные аппараты
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