11.06.2020 (16:15)
Подразделения беспилотной авиации общевойсковой армии ЗВО приступили к мониторингу пожароопасной ситуации в Смоленской области
Подразделения беспилотной авиации общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) приступили к мониторингу пожароопасной ситуации в Смоленской области.
В ходе проверки расчеты БЛА «Орлан-10» и беспилотных летательных аппаратов вертолетного типа выполняют мероприятия по подготовке к старту аппаратов, загрузке электронных карт местности в аппаратуру управления БЛА, привязке к системе спутниковой навигации в труднодоступных лесных и заболоченных районах для обнаружения очагов возгорания.
Полеты пройдут в рамках сбора с расчетами комплексов с БЛА гвардейской общевойсковой армии ЗВО. Особое внимание в ходе выполнения полетных заданий операторы уделят мониторингу передвижения групп незаконных рыболовов, лесорубов, охотников, а также ситуации в пожароопасных районах.
Всего к сбору привлечены около 20 расчетов комплексов с беспилотными летательными аппаратами ЗВО.