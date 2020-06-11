11.06.2020 (16:00)
Российские военнослужащие в Приднестровье приняли участие в велопробеге, посвященном Дню России
Более 20 военнослужащих Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) приняли участие в велопробеге в честь Дня России.
Длина дистанции, которую предстояло преодолеть участникам велопробега, составила около 50 километров. Маршрут охватил семь памятников, посвященных Великой Отечественной войне.
Военнослужащие ОГРВ ПРРМ регулярно организовывают и участвуют в культурных и спортивных мероприятиях, посвященных государственным праздникам Российской Федерации.
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