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11.06.2020 (16:00)

Российские военнослужащие в Приднестровье приняли участие в велопробеге, посвященном Дню России

Более 20 военнослужащих Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) приняли участие в велопробеге в честь Дня России.

Длина дистанции, которую предстояло преодолеть участникам велопробега, составила около 50 километров. Маршрут охватил семь памятников, посвященных Великой Отечественной войне.

Военнослужащие ОГРВ ПРРМ регулярно организовывают и участвуют в культурных и спортивных мероприятиях, посвященных государственным праздникам Российской Федерации.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Праздники , Приднестровье
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