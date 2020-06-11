11.06.2020 (15:45)

«Старт-333»: фронтовик дал команду 150 экипажам бронетехники ЗВО на тренировку к Параду Победы в Санкт-Петербурге

Сегодня военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа пригласили 93-летнего фронтовика, ветерана войны с милитаристской Японией Михаила Гавриловича Бибик на первую тренировку марша механизированной колонны бронетехники, задействованной в Параде Победы в Санкт-Петербурге.

Команду на начало движения парадной колонны подал сам Михаил Гаврилович. После получения сигнала «Старт-333» экипажи более 150 боевых машин произвели одновременный запуск двигателей и приступили к движению.

По окончании марша, ветерана познакомили с новейшими образцами вооружения и военной техники, в том числе с танками Т-72Б3, самоходными артиллерийскими установками Мста-С и зенитными ракетными комплексами С-400.

Больше всего фронтовика заинтересовали реактивные системы залпового огня «Град». Привлекло внимание Михаила Гавриловича их техническое сходство со знаменитой предшественницей времен Великой Отечественной войны «Катюшей».

В ходе торжественного мероприятия военнослужащие высказали слова признательности ветерану и поздравили его с наступающей 75-летней годовщиной Победы Советской армии в борьбе с милитаристской Японией в 1945 году.

Михаил Гаврилович Бибик родился в 1927 году в Оренбургской области. В 1944 году был призван в Красную Армию и направлен в 12 школу снайперов Южно-Уральского военного округа. После учебы поступил на службу в 279-й гвардейский стрелковый полк 39-й армии Забайкальского фронта. Участвовал в войне с милитаристской Японией. В составе полка с боями участвовал в переходе Большого Хинганского горного массива в Монголии и прорыве Халун-Аршанского укрепленного района японцев. Войну закончил в Порт-Артуре. Награжден Орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над Японией».

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